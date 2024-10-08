Общество

Фестиваль реабилитационных программ «Другие?» пройдет в Пскове

Межокружной фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» пройдет в Пскове 11 октября. Мероприятие традиционно приурочено к Всемирному дню психического здоровья и направлено на улучшение качества жизни людей с психическими особенностями через развитие системы реабилитационных и иных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В 2024 году фестиваль будет одновременно проводиться на нескольких площадках. Местом встречи участников в Северо-Западном федеральном округе выбран Псков. Мероприятия фестиваля пройдут на площадке Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области.

В программе фестиваля:

9:30 - 15:00 выставка-ярмарка «Мир особых мастеров»;

10:00 -10:30 торжественное открытие фестиваля: музыкальные выступления особых артистов; приветствие участников фестиваля;

10:30 -13:00 форум реабилитационных программ «Современные подходы к оказанию трансдисциплинарной помощи детям и взрослым с психическими особенностями»;

14:00 -15:00 мастер-классы для специалистов по работе с детьми и взрослыми с психическими особенностями; круглый стол по вопросам образования лиц с расстройствами поведения.

Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» проводится с 2015 года с целью улучшения здоровья и качества жизни людей, страдающих психическими расстройствами, через развитие системы реабилитационных услуг, общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты.

Задача фестиваля — объединить экспертный потенциал ведущих специалистов в сфере психосоциальной реабилитации детей и взрослых с психическими особенностями.