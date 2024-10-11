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Общество

Минздрав прорабатывает возможное увеличение возрастного порога продажи алкоголя

12.10.2024 13:40|ПсковКомментариев: 0

Минздрав России прорабатывает вопрос возможного увеличения возрастного порога при продаже алкоголя, указано в ответе ведомства депутату Госдумы Султану Хамзаеву.

«В отношении инициативы по запрету продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, отмечаем, что Минздравом России разработан проект плана мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя в Российской Федерации на период до 2030 года и на дальнейшую перспективу», — сказано в ответе Минздрава депутату.

Султан Хамзаев ранее обратился в министерство с предложением поднять возрастной порог продажи алкогольной продукции до 21 года.

В ведомстве добавили, что в план включена проработка возможности повышения минимального возраста, при достижении которого будет разрешена продажа крепкой алкогольной продукции, пишет РИА Новости.

Сейчас завершаются регламентные процедуры по утверждению плана, отметили в Минздраве.

Теги: #алкоголь #минздрав
Источник: Псковская Лента Новостей
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