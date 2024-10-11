Общество

Россиян в ноябре ожидает четырехдневная рабочая неделя

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства. 4 ноября будет выходным днем, следует из производственного календаря, утвержденного правительством РФ.

День народного единства приходится на понедельник, он будет нерабочим праздничным днем, поэтому рабочая неделя продлится с 5 по 8 ноября. Но на неделе с 28 октября по 3 ноября россияне будут работать шесть дней. Суббота 2 ноября будет сокращенным рабочим днем.

В 2024 году выходной день 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля, в результате россияне отдыхали с 28 апреля по 1 мая.

Шестидневная рабочая неделя также ожидается в декабре - 28 декабря будет рабочим днем, пишет ТАСС.