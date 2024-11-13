Общество

По проекту «Нечужие дети» семьи военных посетили «Линию Сталина» под Островом

Псковская областная общественная организация «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"» в рамках реализации социального проекта «Нечужие дети. Поддержка семей военнослужащих, участвующих в специальной операции» организовала поездку его участников и спортсменов клуба в военно-исторический музей «Линия Сталина» под городом Остров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Фото здесь и далее: «Школа боевых искусств "Будокан "АТЭМИ"»

«Данная поездка проводилась уже сверх календарного плана проекта, но мы решили, что это очень важная тема, тем более в рамках нашего проекта и нашей действительности. Мы решили своими силами организовать поездку для детей и их родителей» — рассказал руководитель проекта, тренер клуба «Будокан "АТЭМИ"» Антон Потебня.





«Дети погрузились в историю Второй мировой войны, осмотрели музейные экспонаты, где представлена выставка боевых машин, сохранившиеся ДОТы, экспозиция с реконструкцией действий военных лет, а также быт наших воинов в годы войны на пути к победе.

Поездка оставила неизгладимые след в сердце каждого посетителя», — добавил организатор поездки, тренер клуба «Будокан "АТЭМИ"» Максим Степанов.

Напоминаем, что еще есть возможность присоединиться к проекту и к занятиям карате в клубе «Будокан "АТЭМИ"».

Подробнее можно узнать в группе школы боевых искусств «Будокан "АТЭМИ"» в соцсети «ВКонтакте». Также справки по телефону: 89113602325.

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