Общество

Разница между предлагаемой и желаемой зарплатой псковичей превысила 5 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как отличаются предлагаемые в вакансиях и ожидаемые соискателями зарплаты в Псковской области. В анализ вошли 11,8 тысячи резюме и 4 тысячи вакансий.

«По итогам за последние 30 дней медиана предлагаемых заработных плат в Псковской области составила 52,2 тысячи рублей, в то же время соискатели региона в среднем рассчитывают на доход не ниже 47 тысяч рублей. Таким образом, разница между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами достигла 5,2 тысячи рублей в пользу последних. В целом, запросы местных жителей с начала года выросли на 2 тысячи рублей. Работодатели тоже стараются держать планку – рост предлагаемой зарплаты с начала года составил 3,1 тысячи рублей», – отмечает директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Сильнее всего предлагаемые работодателями зарплаты превышают ожидания соискателей в профессиональной сфере «Транспорт, логистика, перевозки» — более чем на 51 тысячу рублей: соискатели в среднем согласны на зарплату в 50 тысяч рублей, а работодатели готовы платить 101 тысячу рублей. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты — 78,6 тысячи рублей, ожидаемой в резюме — 40 тысяч рублей), «Административный персонал» (75,8 тысячи рублей в вакансиях против 40 тысяч рублей в резюме).

В ряде профессиональных сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Информационные технологии» соискатели рассчитывают в среднем на 60 тысяч рублей, а работодатели готовы платить только 50,6 тысячи рублей. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть и в сфере управления персоналом: люди хотят не менее 60 тысяч, а работодатели предлагают порядка 52 тысяч рублей.