Разница между предлагаемой и желаемой зарплатой псковичей превысила 5 тысяч рублей

Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, как отличаются предлагаемые в вакансиях и ожидаемые соискателями зарплаты в Псковской области. В анализ вошли 11,8 тысячи резюме и 4 тысячи вакансий.
Сильнее всего предлагаемые работодателями зарплаты превышают ожидания соискателей в профессиональной сфере «Транспорт, логистика, перевозки» — более чем на 51 тысячу рублей: соискатели в среднем согласны на зарплату в 50 тысяч рублей, а работодатели готовы платить 101 тысячу рублей. Также в топ-3 сфер, где предложения работодателей превышают запросы соискателей, вошли «Домашний, обслуживающий персонал» (медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты — 78,6 тысячи рублей, ожидаемой в резюме — 40 тысяч рублей), «Административный персонал» (75,8 тысячи рублей в вакансиях против 40 тысяч рублей в резюме).
В ряде профессиональных сфер предлагаемые зарплаты оказались существенно ниже желаемых. Так, в сфере «Информационные технологии» соискатели рассчитывают в среднем на 60 тысяч рублей, а работодатели готовы платить только 50,6 тысячи рублей. Большой зарплатный разрыв не в пользу соискателей есть и в сфере управления персоналом: люди хотят не менее 60 тысяч, а работодатели предлагают порядка 52 тысяч рублей.