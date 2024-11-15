Общество

Прокуратура Пскова выявила нарушения доступности помещений для инвалидов в торговых центрах

Прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и выявила нарушения в псковских торговых центрах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в зданиях торгового комплекса «ПИК 60» и «Акваполис» не соблюдены требования законодательства по оборудованию санитарно-гигиенических помещений для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов. Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры не разработаны, обследование на предмет доступности зданий и помещений комплексов и предоставляемых в них услуг не проведено.

В целях защиты прав граждан прокурор города Пскова в адрес руководителя указанных выше объектов потребительского рынка внес представление. Ход и результаты устранения нарушений закона поставлены на контроль в прокуратуре города.