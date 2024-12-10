Общество

Росгвардейцы провели тренировки по нейтрализации БПЛА

Учебный сбор с личным составом, выполняющим задачи по противодействию беспилотным летательным аппаратам, прошел в управлении Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В сборе приняли участие росгвардейцы из территориальных управлений Росгвардии по Псковской, Вологодской и Новгородской областям.

Сотрудники ознакомились с образцами специальных средств обнаружения и подавления БПЛА, а также применили их на практике. В процессе занятий росгвардейцы также исследовали тактико-технические характеристики беспилотников.

В ходе огневой подготовки бойцы с применением как автоматического, так и гладкоствольного оружия изучили приемы нейтрализации низколетящих целей.

Занятия проводились с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции.