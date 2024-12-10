Общество

«Зверьё моё»: Как в одном доме уживаются водяной дракон, рак-гермафродит, рыбки и кошка? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 декабря.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли псковичка Анна и её дочь Вера - хозяйки рака Николая, который недавно родил 50 детей, аксолотля, которого также называют водяным драконом, и кошки. Гости расскажут об особенностях аквариумной экзотики и о том, как все перечисленные питомцы уживаются в одном доме.

Кто такой аксолотль, как за ним ухаживать? В каких условиях нуждается мраморный рак? Как так вышло, что у него появились дети? Как к жителям аквариумов относится кошка? Каких ошибок стоит избегать хозяевам? Почему брать животных с улицы — это не страшно? Об этом и многом другом — в эфире.

Повтор выпуска в 18.29.