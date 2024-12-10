«Дневной дозор»: Вооруженное насилие в школах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему вооруженного насилия в школах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Проблема вооруженного насилия в школах снова актуализировалась. На днях в Краснодаре вооруженный ножом учащийся восьмого класса напал на своих одноклассников. Как выяснилось позднее, школьник, напавший на сверстников, всегда носил нож с собой для самозащиты. Хотя в здании был установлен металлодетектор, за тем, что проносят школьники на уроки, никто особо не следил. Причиной конфликта, который привел к поножовщине, стала громкая музыка, которую слушали пострадавшие. Артем, так зовут нападавшего, попросил выключить колонку или убавить звук, на что получил отказ. Завязалась драка. Внезапно Артем «достал нож и начал резать всех вокруг».
Один подросток получил удар в грудь, живот и бедро, другой был ранен в ногу. У третьего пострадавшего ученика оказался сломан нос и выбит зуб. Еще один подросток и девочка отделались легкими травмами.
Как школьник мог пронести в школу холодное оружие, если внутри были установлены работающие рамки металлодетектора? Как сообщали СМИ, пожилой охранник, дежуривший на входе, попросту не обращал внимания на сигналы детекторов. Родители учащихся также сообщили, что металлодетекторы реагировали «на все подряд», однако за тем, что проносят школьники на уроки, не сильно и следили. Кто недоглядел за детьми, и где была охрана во время драки? Ответы на эти вопросы предстоит найти следствию. Примечательно, что еще десять дней назад руководство именно этой краснодарской школы подало заявку на закупку услуг частного охранного предприятия.
За последние несколько лет произошло несколько подобных трагедий. После каждого проявления насилия в школах, когда страдают дети, общество задается вопросом, что может заставить подростка взять в руки оружие и применить его? И самое главное, можно ли было избежать трагедии? Какой путь обеспечения безопасности в школах эффективен: усиление охраны? Или проведение профилактических бесед, системная воспитательная работа? Кто несет ответственность за поведение учеников - школа или семья? Не нужно ли усилить ответственность родителей, чьи дети нарушают закон?
Как сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД России Светлана Королькова, для нашего региона нехарактерно тяжкое течение конфликтов между школьниками — зачастую они выясняют отношения на словах или на уровне «детских разборок». Во многом помогает профилактическая работа со школьниками.
Представители полиции с младших классов разъясняют школьникам, что такое хорошо, а что такое плохо, обращая внимание на то, что даже простая шалость может привести к преступлению. По мере взросления такие беседы приобретают более углубленный характер, и детям уже разъясняется, какая ответственность предполагается за совершение тех или иных преступлений, когда наступает уголовная ответственность. Параллельно сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают и с родителями. Рассказала Светлана Королькова и о том, какая ведется работа, если конфликтная ситуация в школе уже произошла.
Председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова обращает внимание, что агрессия — это отрицательная энергия, которая никуда не уходит. Телевизор, компьютер нередко содержат, по сути, пропаганду разборок, убийств и антисоциального поведения. Дети живут в агрессивной среде, которая сформировалась в нашем обществе, и копируют модель поведения взрослых людей. И следуя этой модели, дети ведут себя «как взрослые»: используют ненормативную лексику или носят с собой ножи. За все несут ответственность взрослые люди, которые на своих примерах должны воспитывать детей.
По словам семейного психотерапевта Румии Калининой, простого решения этой проблемы с точи зрения психологии нет. Накопленная агрессия у детей — это проекция того, что дети видят в нашем социуме. Конечно, все подростки разные: кто-то попробует договориться со сверстниками мирно, а кто-то — решать конфликт кулаками. Поэтому, в первую очередь, именно родители должны заниматься воспитанием своих детей, привить им дома базовые ценности.
К сожалению, в современной школе случаи травли детей, конфликтов - не редкость. Многие дети боятся на перемене даже выходить из класса или ходить в школу. Подростковый буллинг — проблема, для решения которой требуется комплексный подход. С травлей в школе должен разбираться не ребёнок в одиночку, а все стороны — родители, учитель и сам школьник, считает многодетная мама, юрист Ульяна Михайлова.
К счастью, в России не так распространены эпизоды так называемых «скулшутингов», которые регулярно происходят в США. Огнестрельное оружие в нашей стране не так просто достать. Но это не повод для самоуспокоения. Как показал краснодарский эпизод, и нож в руках школьника может представлять серьезную угрозу для окружающих. Нужна программа не борьбы с последствиями проявления агрессии в школах, а профилактики таких эпизодов, снижения уровня агрессивности в молодежной среде, считает ветеран ВДВ, специалист по охране Александр Сотник. Не помешает школам и усиление охраны, но оно должно идти параллельно с изменениями в действующем законодательстве.
Директор Псковского лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова не согласна с мнением предыдущего нашего эксперта. Усиление мер безопасности - не панацея. Тут можно дойти до абсурда - можно хоть бетонным саркофагом школу закрывать, но если ребенок нацелен на преступление, никакие меры безопасности его не остановят. Те же родители не всегда последовательны, с одной стороны, они приветствуют установку в школах рамок металлодетекторов, с другой - сами же и не хотят, чтобы они реагировали на каждую металлическую пуговицу. Против одиночек, склонных к агрессии, нигде в мире еще не изобрели универсальные меры защиты. Должна быть система воспитания, чтобы в голову школьника даже не закралась мысль принести на уроки нож.
Мнения наших сегодняшних собеседников разошлись. Кто-то считает, что универсальных, непреодолимых мер безопасности - не существует. Кто-то убежден, что усиление режима охраны нашим школам не помешает.
Очевидно, что только школа, педагоги — не в состоянии справиться с агрессивными одиночками, с асоциальным, деструктивным поведением. Необходимо объединение усилий всех сторон, заинтересованных в безопасности школ: инспекторов по делам несовершеннолетних, детских омбудсменов, психологов, социологов, педагогов, родителей, врачей, специалистов по отслеживанию информации.
Конкретный трагический случай предугадать и предотвратить сложно. С вооруженными нападениями на учебные заведения можно бороться, устраняя причины, их порождающие, с помощью профилактических мер, некоторые из которых сегодня озвучили наши собеседники.
Россия - не первопроходец в решении проблемы школьного насилия, есть мировой опыт, который стоило бы изучить законодателям. Важно только не «забалтывать» проблему, не закрывать на нее глаза, не перекладывать ответственность с родителей на школу и обратно, а оперативно искать пути ее решения, ведь цена промедления — детские жизни.
Виктория Семенова