Общество

«Дневной дозор»: Вооруженное насилие в школах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему вооруженного насилия в школах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Проблема вооруженного насилия в школах снова актуализировалась. На днях в Краснодаре вооруженный ножом учащийся восьмого класса напал на своих одноклассников. Как выяснилось позднее, школьник, напавший на сверстников, всегда носил нож с собой для самозащиты. Хотя в здании был установлен металлодетектор, за тем, что проносят школьники на уроки, никто особо не следил. Причиной конфликта, который привел к поножовщине, стала громкая музыка, которую слушали пострадавшие. Артем, так зовут нападавшего, попросил выключить колонку или убавить звук, на что получил отказ. Завязалась драка. Внезапно Артем «достал нож и начал резать всех вокруг».

Один подросток получил удар в грудь, живот и бедро, другой был ранен в ногу. У третьего пострадавшего ученика оказался сломан нос и выбит зуб. Еще один подросток и девочка отделались легкими травмами.

Как школьник мог пронести в школу холодное оружие, если внутри были установлены работающие рамки металлодетектора? Как сообщали СМИ, пожилой охранник, дежуривший на входе, попросту не обращал внимания на сигналы детекторов. Родители учащихся также сообщили, что металлодетекторы реагировали «на все подряд», однако за тем, что проносят школьники на уроки, не сильно и следили. Кто недоглядел за детьми, и где была охрана во время драки? Ответы на эти вопросы предстоит найти следствию. Примечательно, что еще десять дней назад руководство именно этой краснодарской школы подало заявку на закупку услуг частного охранного предприятия.

За последние несколько лет произошло несколько подобных трагедий. После каждого проявления насилия в школах, когда страдают дети, общество задается вопросом, что может заставить подростка взять в руки оружие и применить его? И самое главное, можно ли было избежать трагедии? Какой путь обеспечения безопасности в школах эффективен: усиление охраны? Или проведение профилактических бесед, системная воспитательная работа? Кто несет ответственность за поведение учеников - школа или семья? Не нужно ли усилить ответственность родителей, чьи дети нарушают закон?

Как сообщила начальник подразделения по делам несовершеннолетних регионального УМВД России Светлана Королькова, для нашего региона нехарактерно тяжкое течение конфликтов между школьниками — зачастую они выясняют отношения на словах или на уровне «детских разборок». Во многом помогает профилактическая работа со школьниками.

Представители полиции с младших классов разъясняют школьникам, что такое хорошо, а что такое плохо, обращая внимание на то, что даже простая шалость может привести к преступлению. По мере взросления такие беседы приобретают более углубленный характер, и детям уже разъясняется, какая ответственность предполагается за совершение тех или иных преступлений, когда наступает уголовная ответственность. Параллельно сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают и с родителями. Рассказала Светлана Королькова и о том, какая ведется работа, если конфликтная ситуация в школе уже произошла.

«Естественно, когда мы говорим о том, что возникают конфликты между детьми, начинаем работать с разрешением этого конфликта. Мало того, что первоначальную работу с такими моментами проводит образовательная организация, они очень большую роль в этом играют. И если невозможно решить вопросы на уровне образовательной организации, тогда тут включаются в работу сотрудники полиции. Естественно, помимо того, что ситуация разрешается в рамках правового поля, либо в рамках административного законодательства, либо, если это более тяжкие правонарушения, в рамках уголовного законодательства, всегда решается вопрос и доводится информация до детей о том, что любой конфликт можно разрешить, не прибегая к силовым методам его разрешения. На это мы обращаем особое внимание, проводя беседы со всеми детьми в разных классах по возрасту, разъясняя им на конкретных примерах о том, что такое хорошо, а что такое плохо. В начальной школе чаще используются какие-либо примеры и приводятся ситуации с использованием героев мультипликационных фильмов. В дальнейшем мы можем уже использовать с детьми те примеры, которые были в реальной жизни, естественно, не называя конкретных имен, фамилий и так далее. Но тем не менее это вызывает у детей достаточно большой интерес, и мы очень надеемся на то, что это помогает детям лучше разобраться в той ситуации, которая складывается, и учит разрешать конфликты мирным путем».

Председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова обращает внимание, что агрессия — это отрицательная энергия, которая никуда не уходит. Телевизор, компьютер нередко содержат, по сути, пропаганду разборок, убийств и антисоциального поведения. Дети живут в агрессивной среде, которая сформировалась в нашем обществе, и копируют модель поведения взрослых людей. И следуя этой модели, дети ведут себя «как взрослые»: используют ненормативную лексику или носят с собой ножи. За все несут ответственность взрослые люди, которые на своих примерах должны воспитывать детей.

«Удивляться тому, что дети берутся за ножи? Мигранты все запасаются ножами, значит, повышенной интерес и продажа холодного оружия. Надо, наверное, этим вопросом заниматься специальным органам. Наверное, полиция должна заниматься и так далее. И отсюда дети копируют поведение взрослых, а раз у нас эта проблема существует, раз она еще до сих пор не разрешена, значит необходимо все эти предметы, если вдруг находят, изымать и разбираться с родителями».

По словам семейного психотерапевта Румии Калининой, простого решения этой проблемы с точи зрения психологии нет. Накопленная агрессия у детей — это проекция того, что дети видят в нашем социуме. Конечно, все подростки разные: кто-то попробует договориться со сверстниками мирно, а кто-то — решать конфликт кулаками. Поэтому, в первую очередь, именно родители должны заниматься воспитанием своих детей, привить им дома базовые ценности.

«Что может делать школа? Это введение каких-то дополнительных занятий, обучение детей общению, объяснение, как устроена жизнь. Я как психолог двумя руками "за". Но оно труднореализуемо. Начиная от того, а что тогда мы уберем, если не повышать нагрузку детей? Математики меньше им давать или русского языка? Это проблематично. Второе: кто будет это делать? Потому что в советское время был такой урок "психология и этика семейной жизни". Очень разный опыт был. Где-то это хорошо проходило, а где-то это вели учителя биологии, которые мало что в этом понимали, и это был больше фарс, чем реальное обсуждение тех проблем, на которые был направлен этот предмет. Поэтому это все равно упрется в то, кто это будет реализовывать, какие специалисты и насколько качественно. Если мы говорим о семьях, то это опять-таки уже более широкий подход в том, что нам нужно заниматься обучением, образованием, просвещением людей о том, как строится ненасильственное общение и взаимодействие, какие для этого есть способы».

К сожалению, в современной школе случаи травли детей, конфликтов - не редкость. Многие дети боятся на перемене даже выходить из класса или ходить в школу. Подростковый буллинг — проблема, для решения которой требуется комплексный подход. С травлей в школе должен разбираться не ребёнок в одиночку, а все стороны — родители, учитель и сам школьник, считает многодетная мама, юрист Ульяна Михайлова.

«Надо просто усиливать профилактические моменты, опросы всех детей чуть ли не каждую неделю: а что происходит? Есть ли у нас какие-то риски? Опасно ли тебе? Угрожает ли тебе что-то? Не влияют ли на себя старшие школьники? Заводить различные анонимные ящики, просить детей заполнять какие-то анкеты и правильно, профессионально это отрабатывать. И вот эту поведенческую составную со стороны агрессоров уже отрабатывать теми лицами и органами, которые есть».

К счастью, в России не так распространены эпизоды так называемых «скулшутингов», которые регулярно происходят в США. Огнестрельное оружие в нашей стране не так просто достать. Но это не повод для самоуспокоения. Как показал краснодарский эпизод, и нож в руках школьника может представлять серьезную угрозу для окружающих. Нужна программа не борьбы с последствиями проявления агрессии в школах, а профилактики таких эпизодов, снижения уровня агрессивности в молодежной среде, считает ветеран ВДВ, специалист по охране Александр Сотник. Не помешает школам и усиление охраны, но оно должно идти параллельно с изменениями в действующем законодательстве.

«У нас есть такой интересный орган как прокуратура, которая за все болеет, но ни за что не отвечает. А вот законодательно на них возложить обязанности, чтобы они ходили по школам, доводили закон об уголовной ответственности под роспись до учеников, собирали родителей, потому что не школа отвечает за детей, а прежде всего родители, а у нас все привыкли на школу валить. А что школа? Там у них учебный процесс, писать различные отчетные документы, конспекты и так далее. Сделали бумаготворчество в школах. Поэтому, если у нас это законодательно будет определено, возложено на ответственный орган, как, например, на прокуратуру, она будет привлекать различных студентов юридических факультетов, будут ходить по школам, доводить под роспись уголовную ответственность. Народ задумается, дети-то - они уже взрослые».

Директор Псковского лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова не согласна с мнением предыдущего нашего эксперта. Усиление мер безопасности - не панацея. Тут можно дойти до абсурда - можно хоть бетонным саркофагом школу закрывать, но если ребенок нацелен на преступление, никакие меры безопасности его не остановят. Те же родители не всегда последовательны, с одной стороны, они приветствуют установку в школах рамок металлодетекторов, с другой - сами же и не хотят, чтобы они реагировали на каждую металлическую пуговицу. Против одиночек, склонных к агрессии, нигде в мире еще не изобрели универсальные меры защиты. Должна быть система воспитания, чтобы в голову школьника даже не закралась мысль принести на уроки нож.

«Если, допустим, у поколения сто лет назад ножичек был предметом чести и гордости, они поэтому их таскали, то сейчас: "Мы не знали, что этого нельзя". Теперешние дети считают, что им все можно. И дело не в советском воспитании. Вся история человечества воспитывала детей так, что все понимали, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя. А сегодняшние дети, такая проблема поколения, считают, что все можно, и все хорошо только потому, что это делаю я».

Мнения наших сегодняшних собеседников разошлись. Кто-то считает, что универсальных, непреодолимых мер безопасности - не существует. Кто-то убежден, что усиление режима охраны нашим школам не помешает.

Очевидно, что только школа, педагоги — не в состоянии справиться с агрессивными одиночками, с асоциальным, деструктивным поведением. Необходимо объединение усилий всех сторон, заинтересованных в безопасности школ: инспекторов по делам несовершеннолетних, детских омбудсменов, психологов, социологов, педагогов, родителей, врачей, специалистов по отслеживанию информации.

Конкретный трагический случай предугадать и предотвратить сложно. С вооруженными нападениями на учебные заведения можно бороться, устраняя причины, их порождающие, с помощью профилактических мер, некоторые из которых сегодня озвучили наши собеседники.

Россия - не первопроходец в решении проблемы школьного насилия, есть мировой опыт, который стоило бы изучить законодателям. Важно только не «забалтывать» проблему, не закрывать на нее глаза, не перекладывать ответственность с родителей на школу и обратно, а оперативно искать пути ее решения, ведь цена промедления — детские жизни.

Виктория Семенова