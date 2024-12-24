Общество

Мошенники стали чаще обманывать россиян обещаниями ускорить YouTube

В условиях заметного замедления работы видеохостинга YouTube наблюдается рост числа мошеннических предложений от сервисов-ускорителей. Об этом сообщили эксперты в области кибербезопасности.

С середины лета 2024 года количество подобных предложений увеличилось со 100–150 до 300 в месяц и продолжает расти. Использование таких программ может быть опасным для пользователей.

Одной из потенциальных угроз является логирование данных, то есть сохранение истории действий пользователя. Это может привести к фактической слежке за ним. Под видом программ для обхода блокировок часто скрываются вирусы или шпионские программы, как отметил анонимный источник, пишут «Известия».

По данным сервиса Vigo, показатель видеотказов впервые сравнялся для мобильных и стационарных сетей. В первом случае он достиг 40%, во втором — 48%. Сервис «Трафик и сбои сервисов Google» сообщил, что общий трафик платформы в Рунете упал в четыре раза с июня 2024 года.