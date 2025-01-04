Общество

В Госдуме прокомментировали идею отказа от бакалавриата

Госдума будет поддерживать Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата и перехода на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года, это правильный шаг, заявил председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.

«В ГД поддерживают решение об отказе от бакалавриата, переход на базовое и специализированное высшее образование с 1 сентября 2026 года... Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», - сказал Владимир Володин.

По его словам, это правильный шаг для повышения качества образования, пишет РИА Новости.