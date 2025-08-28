Общество

Игорь Дитрих: Решение о приеме пациентов фельдшерами связано с колоссальным кадровым дефицитом

Решение допустить к приёму пациентов фельдшеров и акушерок, способных выполнять функции терапевтов, педиатров и гинекологов, направлено на преодоление дефицита кадров в медицинских учреждениях как в Псковском регионе, так и по всей России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM высказал бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

Депутат пояснил, что задача среднего медицинского персонала заключается исключительно в диагностике начальных симптомов заболеваний и направлении пациентов к соответствующим врачам. Если выявляются признаки серьёзных патологий, пациента отправляют на дополнительное обследование и лечение у специалиста.

«Такое решение, конечно, связано однозначно с колоссальным кадровым дефицитом как в целом по Российской Федерации, так и в Псковской области. Важно понимать, что первичный осмотр специалистов, пусть и со средним образованием, может быть достаточным для выявления признаков более сложных и серьезных заболеваний. В таком случае пациента направляют в другое медицинское учреждение, где он попадает на консультацию к профильному врачу. К сожалению, в сложившейся ситуации и первичные специалисты могут выполнять скрининг. Человек — пациент, у него что-то заболело. Он не понимает, что и, по большому счету, даже, может, не понимает, к какому специалисту ему обращаться. Он обратится на первичный прием, понятно, что есть определенные схемы обследования, в зависимости от жалоб. Они соберут какие-то первичные анализы и первичные обследования и, соответственно, если будут подозрения на патологию, требующую лечения доктора, к доктору направят», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Напомним, с 1 сентября к приёму пациентов допустят фельдшеров и акушерок, которые смогут заменять терапевтов, педиатров и гинекологов. Им разрешат проводить осмотры, собирать анамнез, выполнять обследования и назначать лекарства.