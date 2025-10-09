Общество

Зоны отдыха и уличную сцену создали ТОС Псковского района

Территориальные общественные самоуправления Псковского района продолжают реализацию грантовых проектов, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова

В деревне Чернево Середкинской волости на средства регионального гранта при софинансировании местного бюджета активисты создали функциональную зону для отдыха и занятий спортом детей, взрослых, молодёжи. Под проект расчищена территория, выровнена и подсыпана поверхность площадки, приобретены малые архитектурные формы, установлены футбольные ворота.

ТОС «Мечта новоселов» совместно с администрацией Середкинской волости на средства регионального гранта при софинансировании из местного бюджета реализовало проект, в рамках которого создана зона для занятия спортом на свежем воздухе: подготовлена площадка, установлены тренажеры, приобретена и установлена площадка под сбор и хранение ТКО.

«Активисты ТОС поэтапно, уже три года, создают в Верхолино многофункциональную зону отдыха: обустроили сквер, установили детский игровой комплекс и теперь дополнили спортивную составляющую – пример комплексного подхода к развитию территории!» - отметила Наталья Федорова.

Проект ТОС «Адворицы» Тямшанской волости - тоже про комплексный подход. На средства гранта, полученные за победу в районном конкурсе общественных самоуправлений, рядом с обновленным Адворицким ДК установлена уличная сцена, приобретены и установлены антипарковочные ограждения, благоустроена территория около сцены.

«Таким образом, вокруг обновленного в рамках нацпроекта «Культура» клуба территория обустроена активными жителями для комфортного отдыха!» - подчеркнула глава.

Особое внимание глава Псковской района обратила на то, что число ТОСов в Псковском районе продолжает поступательно расти: на сегодняшний день их уже 58.

«Положительные примеры реализованных проектов напрямую влияют на эту динамику – благодарю активных жителей за совместную работу!» - заключила Наталья Федорова.