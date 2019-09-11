В Опочке в финальных соревнованиях областных спартакиад среди учащихся выиграли ВЛГАФК и ПАК

В Опочке прошли финальные соревнования X областной Спартакиады ВУЗов и Х областной Спартакиады УСПО по кроссу. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки, 13 сентября в соревнованиях приняли участие 4 команды вузов и 4 команды учреждений среднего профессионального образования (УСПО) - 72 человека.
«Призовые места распределились следующим образом. Среди вузов 1 место - Великолукская государственная академия физической культуры (ВЛГАФК), 2 место - Псковский филиал Академии ФСИН России, 3 - Псковский государственный университет. Среди УСПО 1 место - ПАК, 2 место - Опочецкий индустриально-педагогический колледжа (ОИПК), 3 место - Великолукский техникум железнодорожного транспорта (ВЛТЖТ).