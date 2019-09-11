В Опочке в финальных соревнованиях областных спартакиад среди учащихся выиграли ВЛГАФК и ПАК

Шесть врачей принято на работу в Псковский онкодиспансер за последний месяц

ПсковГУ открыл первый в регионе молодежный инжиниринговый центр

В Великих Луках стартовал прием заявок на участие в театральном конкурсе «Мы живем и творим!»