Аркадий Мурылев: Стать лучшей федерацией ММА помогла слаженная команда

Псковская региональная федерация смешанных боевых единоборств (ММА) заняла первое место на Северо-Западе России и вошла в десятку лучших по стране благодаря слаженной работе команды федерации. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал президент областной федерации ММА Аркадий Мурылев.
«Это значимое событие в мире единоборств — премия "Лучшая в ММА“. Проводится уже несколько лет подряд. Есть номинации: лучшая федерация, лучший тренер, лучший спортсмен, лучший судья», — объяснил президент областной федерации.
Экспертная комиссия оценивает работу организаций по нескольким критериям, включая достижения спортсменов, организацию соревнований и наличие квалифицированных специалистов.
Президент отметил активность региональных спортсменов, как один из факторов успеха федерации. Среди достижений федерации — бронзовая медаль чемпиона России Ивана Веретенникова, победы на всероссийских турнирах и регулярные первые места Великолукской государственной академии физической культуры и спорта на студенческих состязаниях.
Также важным аспектом являются ежегодные региональные соревнования среди студентов, проводимые в Великих Луках. Ранее, с 2006 по 2021 годы, регион принимал первенства России.
Аркадий Мурылев подчеркнул, что высокий уровень организации мероприятий, квалификация персонала и успехи спортсменов сделали федерацию лидером и позволили ей войти в общероссийский рейтинг лучших объединений.
Ранее Псковскую областную «Федерацию-ММА» признали лучшей в СЗФО.