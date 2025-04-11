Спорт

Аркадий Мурылев: Стать лучшей федерацией ММА помогла слаженная команда

Псковская региональная федерация смешанных боевых единоборств (ММА) заняла первое место на Северо-Западе России и вошла в десятку лучших по стране благодаря слаженной работе команды федерации. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» рассказал президент областной федерации ММА Аркадий Мурылев.

«Это значимое событие в мире единоборств — премия "Лучшая в ММА“. Проводится уже несколько лет подряд. Есть номинации: лучшая федерация, лучший тренер, лучший спортсмен, лучший судья», — объяснил президент областной федерации.

Экспертная комиссия оценивает работу организаций по нескольким критериям, включая достижения спортсменов, организацию соревнований и наличие квалифицированных специалистов.

«Это самое основное. За счет того, что у нас сформирована своя судейская бригада, есть лицензированные тренера. Хочу подчеркнуть, что все тренера имеют профильное образование или квалификацию. И более того, даже последнее нововведение у нас: необразованный тренер не может секундировать спортсмена на соревнованиях. То есть спортсмен просто не может выйти в октагон, его даже не пускают. У нас существует аккредитация. Это все серьезно», — подчеркнул руководитель.

Президент отметил активность региональных спортсменов, как один из факторов успеха федерации. Среди достижений федерации — бронзовая медаль чемпиона России Ивана Веретенникова, победы на всероссийских турнирах и регулярные первые места Великолукской государственной академии физической культуры и спорта на студенческих состязаниях.

Также важным аспектом являются ежегодные региональные соревнования среди студентов, проводимые в Великих Луках. Ранее, с 2006 по 2021 годы, регион принимал первенства России.

«У нас очень большой опыт в организационных моментах, мы сами можем провести любые соревнования без чьей-либо помощи, обеспечить прямой трансляцией и, соответственно, провести это на высоком организационном уровне. То есть все эти аспекты влияют именно на признание этой федерации, что она является лучшей», - уточнил президент федерации.

Аркадий Мурылев подчеркнул, что высокий уровень организации мероприятий, квалификация персонала и успехи спортсменов сделали федерацию лидером и позволили ей войти в общероссийский рейтинг лучших объединений.

Ранее Псковскую областную «Федерацию-ММА» признали лучшей в СЗФО.