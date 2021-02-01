Спорт

«День стайера» прошел в Пскове

«День стайера» прошел в бассейне спорткомплекса спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс» в Пскове 26, 28, 29 и 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе.

В рамках мероприятия состоялись чемпионат и первенство региона по плаванию на стайерских дистанциях, посвященные памяти Виталия Пушкарева.

Одна из целей соревнований – отбор кандидатов в сборную команду Псковской области для участия в чемпионате и первенстве СЗФО по плаванию. На дистанциях 800 м и 1500 м (вольный стиль) определялись победители в двух возрастных группах: 2003-2006 года рождения и 2007-2009 года рождения.

В младшей возрастной группе абсолютным победителем на обеих дистанциях среди юношей стал Александр Зимин. Среди девушек на дистанции 1500 м лучший результат показала Вероника Михайлова, на дистанции 800 м – Наталья Вихрова.

В старшей возрастной группе на дистанции 1500 м среди юношей победил Артем Качурин, на дистанции 800 м – кандидат в мастера спорта Станислав Степанов. Среди девушек абсолютным победителем на обеих дистанциях стала Екатерина Орлова.

В ходе соревнований 22 спортсмена спортшколы по плаванию «Барс» выполнили нормативы очередных спортивных разрядов.

Всего в соревнованиях приняли участие 166 спортсменов.