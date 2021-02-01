Спорт

Сильнейших лыжников определят под Островом для участия в чемпионате Вооруженных сил РФ

По итогам чемпионата Западного военного округа по лыжным гонкам, который проходит на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе, определят сильнейших лыжников для участия в чемпионате Вооруженных сил России. В настоящее время за звание лучших борются более 100 военнослужащих, сообщает ГТРК «Псков».

«Трасса хорошо подготовлена, очень интересный рельеф, достаточно жесткая трасса, широкая, - рассказал военнослужащий, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам и призер этапов кубка мира Андрей Краснов. - Большое количество участников, и благодаря ширине трассы не будет проблем с обгоном. Я здесь первый раз. Мне много ребята рассказывали про это место, потому что многие были здесь и неоднократно, и я очень рад приехать сюда и посмотреть, что здесь за место такое».

После завершения чемпионата Западного военного округа в центре «Юность» пройдут межмуниципальные соревнования, затем здесь организуют первенство и чемпионат области по лыжным гонкам.