Региональные соревнования по воркауту пройдут в Псковской области 27 марта

Региональные соревнования по воркауту Street Fest пройдут в Псковской области 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер областного движения Street Workout Виталий Дидыч.
Соревнования пройдут в два этапа :
Возрастные категории:
«Победителей ждут ценные подарки!» - отметил Виталий Дидыч.
Место проведения соревнований: Псков, Рижский проспект, 16 (воркаут-центр в зале «Супер-фитнес»).
Регистрация начнется 27 марта в 11.30, начало соревнований - в 12.00-12.30. Подробности можно узнать в группе Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте».