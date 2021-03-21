Спорт

Более 150 бойцов из Псковской области приняли участие в рукопашных боях

Чемпионат и первенство Псковской области по рукопашному бою прошли в Пскове 21 марта. Мероприятия собрали 155 участников из 6 городов: Пскова, Великих Лук, Гдова, Печор, Плюссы и Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской региональной федерации рукопашного боя.

Соревнования проводили при поддержке комитета по спорту Псковской области. Они стали отборочными в сборную региона, которая примет участие в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа.

«С каждым годом в нашем турнире принимает участие все больше клубов развивающих иные единоборства. В этом году участвовало 9 клубов-команд, не считая представителей трех воинских частей. Интерес к нашему виду спорта растет, за счет престижности, за счет понятных правил и открытого, объективного судейства. Поэтому большая работа проводится по развитию и обучению судейского корпуса», - рассказала президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

Накануне, 20 марта, в Пскове прошел шестичасовой судейский семинар под руководством главного судьи Общероссийской федерации рукопашного боя - Самонова Константина из Санкт-Петербурга. На семинаре судьи детально разбирали правила, обсуждали сложные моменты, которые могут возникнуть в ходе боев.

«Конечно, ошибки все равно были, сказался большой перерыв из-за карантинных мер, но мы умеем делать выводы и расти», - подчеркнула Дина Дымова.

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Почетными гостями турнира стали уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова и командир ОМОН Псковской области Андрей Виноградов.

Как отметили организаторы, благодаря спонсорской поддержке федерации соревнования прошли на хорошем уровне, победителям, кроме медалей и грамот комитета, вручались памятные кубки, а всем призерам достались сладкие призы.