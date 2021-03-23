Спорт

Стал известен состав спортивной дирекции встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Стал известен состав спортивной дирекции международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, сообщает портал «Луки.ру».

В настоящее время идет предварительная регистрация пилотов. Кроме того, уже известен состав спортивной дирекции. Спортивным директором будет Иван Меняйло, мастер спорта по воздухоплавательному спорту, президент Федерации воздухоплавания России, член сборной страны. Он занимается воздухоплаванием с 2004 года. Участник чемпионатов Европы и мира, всемирных воздушных игр. В команде с известным путешественником Федором Конюховым установил несколько мировых рекордов воздухоплавания.



Кроме того, членами спортивной дирекции станут: заместитель главного судьи Георгий Зименко, заместитель главного судьи Сергей Домени, заместитель главного судьи по БП Лев Маврин, старший судья по подсчету очков Илона Гизатуллина, старший судья-измеритель Дамир Менгазетдинов, шар-пилот Александр Буранцев.

Напомним, с 11 по 17 июня в Великих Луках пройдет 25-я международная встреча воздухоплавателей. В рамках встречи состоится чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах, который проводится с санкции Федерации воздухоплавания России и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Мероприятие пройдет при поддержке Федерации воздухоплавания России, государственного комитета физической культуры и спорта Псковской области, администраций Великих Лук и Великолукского района. Генеральным спонсором встречи десятый год подряд выступает ПАО «Газпром».