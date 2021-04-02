Спорт

Псковские спортсмены вошли в состав сборной СЗФО по борьбе панкратион

Псковскую область на Первенстве России по спортивной борьбе панкратион представят спортсмены из Великих Лук и Писковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации панкратиона Псковской области.

Соревнования состоятся через две недели в городе Севастополь. В состав сборной СЗФО будут представлять спортсмены из Великих Лук: Андрей Сорокин, Виталий Гнездов, Максим Ширинов, Артем Филиппов, Дмитрий Самугин, Кирилл Афиногенов.

Борцы из Писковичей также примут активное участие в соревнованиях. Среди них: Лев Алексанян, Дмитрий Бунаков, Иван Смирнов, Илона Ляман, Данила Лобанов, Мухаммед Заманов.

Все спортсмены прошли отбор и заняли призовые места на первенстве СЗФО по панкратиону, которое проходило в Пскове в середине марта.

«В этом году первенство России по панкратиону проходит в городе Севастополь, в этой связи поехать туда смогут не все спортсмены Псковской области, прошедшие отбор. Всего в состав сборной СЗФО для участия в первенстве России вошли 27 спортсменов. Отправить на турнир получится только восьмерых благодаря поддержке спонсоров и родителей», - сообщил президент федерации панкратиона Псковской области Михаил Тетюхин.

Напомним что команда Псковской области заняла первое общекомандное место на чемпионате и первенстве СЗФО (уже четвёртый год подряд), по результатам которого 9 спортсменов выполнили норматив спортивного разряда кандидат в мастера спорта по спортивной борьбе.