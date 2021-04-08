Спорт

Команда Пскова одержала победу на чемпионате области по волейболу

Финальные игры чемпионата Псковской области по волейболу среди мужчин прошли 9-11 апреля в Доме спорта города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Победу одержала команда Пскова под руководством тренеров Александра Гаврилова и Геннадия Логунова. В ее составе выступали воспитанники и выпускники спортшколы «Бригантина»: Вадим Сагитов, Савелий Левчук, Евгений Сиротин, Егор Щербаков, Никита Пааль, Артем Блажнов, Павел Логунов и Александр Пронин.





Второе место заняла команда из Великих Лук, бронзовые медали получили представители Псковского района.