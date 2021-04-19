Спорт

Псковичи принимают участие в соревнованиях по кикбоксингу в Красноярске

Три спортсмена из Псковской области принимают участие в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт. Соревнования проходят в Красноярске с 19 по 25 апреля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил депутат Псковской городской Думы, президент федерации кикбоксинга Псковской области Сергей Колосов.

Фото: группа «Кикбоксинг, тайский бокс и экипировка Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

Псковскую школу кикбоксинга на соревнованиях представляют псковичи Александр Болдышев 2004 года рождения и Сергей Скрипкин 2002 года рождения из спортивной школы «Мастер», а также великолучанин Никита Кунгурцев 2006 года рождения из спортивной школы «Экспресс».

По словам Сергея Колосова, спортсмены уже добились первых результатов: вчера по одному бою выиграли Никита Кунгурцев и Александр Болдышев. Они прошли в ¼ финала.

«Мы ругаем наших спортсменов и держим за них кулаки. Ребята перспективные, надеюсь, что они станут чемпионами», - рассказал президент федерации кикбоксинга Псковской области.

Он также отметил, что в Псковской области сильная школа кикбоксинга, она развивается с 1993 года. В числе псковских спортсменов есть четыре чемпиона мира, победители кубков мира, кубков чемпионата Европы, России и СНГ.