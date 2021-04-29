Спорт

Псковский росгвардеец занял первое место в соревнованиях по стрельбе

Сотрудник псковской Росгвардии занял первое место в соревнованиях по стрельбе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства.

Чемпионат Северо-Западного округа войск нацгвардии прошли на полигоне ведомства в Карелии. В них приняли участие более 100 военнослужащих, а также сотрудников территориальных ведомств. Они показали свое мастерство по стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки.

Участники соревнований выполняли как классические упражнения, поражая мишени из разных положений, так и упражнения по скоростной стрельбе.

Победители и призеры состязаний в ближайшее время пройдут подготовку к чемпионату войск нацгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, который состоится в июне в Крыму.