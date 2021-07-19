Спорт

Псковский боец ММА готовится к первенству мира

Псковский боец ММА Максим Ширинов готовится к первенству мира в Болгарии. Об этом сообщил клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область».

«Подготовка к соревнованиям проходит хорошо. Основной этап уже позади. В данный момент прохожу стадию сгонки веса», - рассказал спортсмен.

Недавно Максим Ширинов принимал участие в сборах по СБЕ в Молдавии. Он отметил, что во время сборов продуктивно поработал.

«Основной этап подготовки проходил в центре ММА и в клубе "Альфа-КУДО" в городе Великие Луки под руководством двух тренеров высшей категории по ММА: Андрея Ткаченко и Андрея Тимофеева. Кроме того, спортсменов готовил тренер по самбо Игорь Крощенко. Я благодарен каждому из них!» - добавил спортсмен.

Сборы в Молдавии боец назвал начальным этапом спортивной подготовки, где ему удалось подтянуть все основные бойцовские навыки и получить полезный опыт, которой требуется для подготовки к первенству мира по СБЕ (ММА).

О целях на предстоящие соревнования Максим Ширинов сказал так: «Цель - только победить и ничего более!».