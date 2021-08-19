Спорт

Великолукский спортсмен вышел в финал первенства Европы по ММА

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмен «Центра ММА», клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» Иван Веретенников вышел в финал первенства Европы по смешанному боевому единоборству (ММА). Об этом сообщается в группе клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа клуба спортивных единоборств «Отечество — Псковская область» в соцсети «ВКонтакте»

Тренируется спортсмен под руководством Андрея Ткаченко – лицензированного тренера Союза MMA России, вице-президента Псковской областной федерации ММА.

Соревнования проходили в Казани. Соперником Ивана Веретенникова в полуфинале стал боец из Таждикистана. Об выступали в весовой категории 52,2 кг.