Спорт

Великолукские самбисты выступят на первенстве России в Казани

Спортсмены из Псковской области примут участие в первенстве России по самбо среди юношей и девушек в возрасте от 12 до 14 лет. Об этом сообщается в группе клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Соревнования пройдут в Казани (Республика Татарстан) с 10 по 15 сентября. Псковскую область на них будут представлять воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество – Псковская область» Анастасия Альшевская и Артем Густаус.

Спортсмены занимаются самбо под руководством Евгения Мишанова и Натальи Силаковой. В марте этого года Анастасия Альшевская и Артем Густаус стали победителями первенства Северо-Западного Федерального округа по самбо среди юношей и девушек, благодаря чему прошли в состав сборной.

«Несмотря на летние каникулы, подготовка к соревнованиям проходила очень активно. Желаем юным самбистам и их наставникам удачи, побед и успешного выступления!» - добавили в клубе спортивных единоборств.