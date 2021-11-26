Спорт

Вице-чемпион Европы по ММА из Великих Лук получил звание мастера спорта России

Великолукский спортсмен, воспитанник СШОР «Экспресс», боец Центра «ММА» города Великие Луки, вице-чемпион Европы по СБЕ (ММА), спортсмен КСЕ «Отечество-Псковская область» Иван Веретенников получил звание мастера спорта России по ММА. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Федерации СБЕ (ММА).

Фото: пресс-служба региональной Федерации СБЕ (ММА)

«Иван, это еще не предел. Надеюсь и уверен, что в дальнейшем будет много достижений и уверенных побед! Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Пользуясь случаем, поздравляю весь тренерский состав с данным успехом. Именно благодаря чуткому руководству наших тренеров, бойцы достигают новых высот в спорте», - отметил спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.



Напомним, Иван Веретенников тренируется под руководством Андрея Ткаченко и Павла Ершова.