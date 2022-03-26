Спорт

Самбист из Псковской области получил медаль на первенстве СЗФО

Спортсмен из Псковской области завоевал медаль на первенстве Северо-Западного федерального округа по самбо. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область»

Соревнования проходили 27 марта в городе Великий Новгород, в них принимали участие спортсмены в возрасте от 14 до 16 лет.

Бронзовую медаль в весе свыше 88 кг завоевал воспитанник СШОР «Экспресс», спортсмен КСЕ «Отечество - Псковская область» Александр Малашенков. Тренирует юношу Е. Мишанов.

«Все спортсмены достойно боролись, ждем с нетерпением домой», - добавили в клубе.