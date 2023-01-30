Спорт

Федор Емельяненко проиграл нокаутом в прощальном чемпионском поединке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко проиграл чемпиону Bellator в тяжелом весе Райану Бейдеру и не смог отобрать у американца пояс лиги в своем последнем поединке.

Схватка стала главным событием 290-го номерного турнира промоушена, который принял Лос-Анджелес, и завершилась победой представителя США техническим нокаутом в дебютном раунде. Это была вторая встреча спортсменов: в начале 2019 года Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте противостояния, уточняет РИА Новости.

В преддверии поединка россиянин неоднократно заявлял, что второй бой с Бейдером станет последним в его профессиональной карьере.

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Емельяненко 46 лет. В его активе 40 побед при семи поражениях. На счету 39-летнего Бейдера 31 победа и семь поражений.

Напомним, в августе 2018 года Емельяненко приезжал в Псков и провел мастер-класс для местных спортсменов.