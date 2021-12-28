Туризм

Сдающих жилье туристам россиян обяжут платить налоги

Россиян, сдающих квартиры туристам, поставят на учет и обяжут платить налоги. ФАС поддержала введение уникального идентификационного номера для владельцев туристической недвижимости, а также создание единого федерального реестра такого жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо службы в «Опору России», которая попросила рассмотреть законопроект депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

При этом целесообразно учесть ряд замечаний, указали в службе. Во-первых, определение «туристского жилья» должно быть прописано таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, которая сдается в долгосрочную аренду. Во-вторых, правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья (а именно, объем и состав вносимых сведений, условия включения и исключения данных) должны быть определены заранее.

В-третьих, при дальнейшей доработке законопроекта целесообразно установить так называемый «переходный период», в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.