Туризм

В путешествие на поезде отправятся 17 участников СВО и членов их семей из Псковской области

Фонд «Защитники Отечества» подписал соглашение с компанией «РЖД Тур» при взаимодействии с министерством обороны РФ. В этом году запланировано пять туристических маршрутов для ветеранов специальной военной операции и их семей: «Города Великой Победы», «По Золотому кольцу», «Малахит», «В Карелию» и «Волжский вояж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Каждый поезд рассчитан на 160–220 пассажиров. Первый рейс уже отправился в Москву, Смоленск и Тулу. Среди участников тура – 17 человек из Пскова, Красногородского, Псковского, Островского, Печорского и Пушкиногорского районов.

«Главная задача фонда "Защитники Отечества" – помогать ветеранам как можно быстрее возвращаться к полноценной мирной жизни. Просветительские и культурные мероприятия несут терапевтический эффект, особенно когда проходят в компании близких и единомышленников. Герои и их родные знакомятся с историей, культурой, памятниками архитектуры и искусства популярных туристических центров России», - рассказала председатель фонда Анна Цивилева.