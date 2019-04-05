Происшествия

Любителя подраться будут судить в Новосокольниках

Прокурором Новосокольнического района утвержден обвинительный акт в отношении 32-летнего жителя города Новосокольники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, будучи подвергнутым административному наказанию за нанесение побоев, вновь совершил аналогичное деяние: вечером 14 марта в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства в квартире на ул.Загородная в г.Новосокольники, в ходе ссоры на бытовой почве умышленно нанес своей жительнице кулаками 2 удара в область грудной клетки и 3 удара в область головы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд.

Санкция ст.116.1 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до шести месяцев.