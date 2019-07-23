Происшествия

В Авиалесоохране рассказали о площади лесных пожаров в России

Лесные пожары в России охватили более 170 тыс. га. Об этом сообщили в Авиалесоохране, пишут «Известия».

По данным пресс-службы ведомства, на полночь 27 июля в российских регионах было 164 лесных пожара. Большинство из них — 97, общей площадью более 144 тыс. га — в Иркутской области, передает ТАСС.

В Красноярском крае горит почти 23 тыс. га. Кроме того, пожары зарегистрированы еще в девяти регионах, в том числе на особо охраняемых территориях — в заповедниках Тунгусский (Красноярский край), Джугджурский (Хабаровский край) и национальном парке Забайкальский (Бурятия).

В тушении задействованы почти 3 тыс. человек и 400 единиц техники.

Еще 320 пожаров зарегистрировано в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не тушат, так как затраты на борьбу с огнем превышают прогнозируемый вред.