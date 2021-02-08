Происшествия

Гражданин Латвии попытался провезти через границу в Псковской области более 5 кг лекарств

Более пяти килограммов незадекларированных лекарств попытался провезти через границу в Псковской области гражданин Латвии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, постановлением Себежского районного суда иностранец признан виновным в недекларировании товаров по установленной форме (часть 1 статьи 16.2 КоАП РФ).

Судом установлено, что 15 октября 2020 года на таможенный пост МАПП Бурачки Псковской таможни прибыло транспортное средство «Вольво» с полуприцепом под управлением гражданина сопредельного государства. В результате проведенного таможенного досмотра в кабине транспортного средства были обнаружены таблетки и капсулы, всего 1105 блистеров, общим весом более 5 кг. Количество товара свидетельствовало о явном превышении обычной потребности человека и членов его семьи, отметили в пресс-службе.

При этом при таможенном контроле гражданин пассажирскую таможенную декларацию на перемещаемый им товар не подавал и о каком-либо перемещаемом товаре не заявил.

Постановлением суда гражданину Латвии назначено административное наказание в виде конфискации изъятого с последующим уничтожением.