Происшествия

Ожоги лица получили студентки в результате происшествия в ПсковГУ

Ожоги лица получили три студентки в результате происшествия, вызванного химической реакцией в лаборатории Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

Две студентки старше 18 лет получили химические ожоги лица и глаз. Третью несовершеннолетнюю пострадавшую отправили в Детскую областную больницу.

Инцидент произошел сегодня, 3 марта, в лаборатории неорганической химии учебного корпуса. Сдетонировала колба со смесью перманганата калия и соляной кислот, сообщает Интерфакс.

Совершеннолетних пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

«Сейчас проводится внутреннее расследование, по его итогам будет доложено дополнительно», - прокомментировала ректор ПсковГУ Наталья Ильина, передает официальный телеграм-канал Псковской области.