Происшествия

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия в ПсковГУ

В Пскове проводится проверка по факту происшествия в аудитории ПсковГУ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области, 3 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи трем студентам, пострадавшим в результате инцидента, связанного с проведением химических опытов во время учебных занятий в Псковском государственном университете.

По данному факту организована доследственная проверка, проинформировали в ведомстве.

По предварительным данным, днем на занятии по химии в аудитории одного из корпусов университета на улице Советской в городе Пскове в момент опытов по смешиванию химических компонентов произошло разрушение стеклянной колбы, в результате чего ее содержимое попало на трех студентов.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев произошедшего. Трое студентов осмотрены медицинскими работниками, двое из них уже отпущены домой.