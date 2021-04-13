Происшествия

В Островском районе задержали вора по «горячим следам»

Сотрудники ОМВД России по Островскому району при содействии ОМОН управления Росгвардии по Псковской области задержали подозреваемого в краже из дачного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Правоохранительные органы получили сообщение, что в дачном доме в деревне Заборовье был сорван навесной замок, после чего оттуда пропали болгарка, триммер и печной настил. Ущерб составил 6700 рублей.

В пресс-службе Росгвардии отметили, что благодаря слаженным действиям сотрудников ОМОН и полицейских нарушитель был задержан по «горячим следам». Им оказался ранее судимый местный житель 57 лет.