Происшествия

Ревнивого опочанина отправили в тюрьму за убийство соперника

50-летнего жителя Опочецкого района отправили в исправительную колонию строгого режима за убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 19 января злоумышленник приревновал сожительницу к гостю, который после непродолжительного застолья лег с ней в кровать. Взяв ружье, он выстрелил в соперника. В результате огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте преступления.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Мужчине назначили наказания в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы.