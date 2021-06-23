Происшествия

Боеприпасы в кармане пиджака довели жителя Дедовичского района до суда

Житель Дедовичского района, который незаконно хранил боеприпасы, попал в поле зрения районной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Суд установил, что обвиняемый в июне 2017 года незаконно приобрел у своего знакомого 34 патрона для спортивно-нарезного огнестрельного оружия. Эти боеприпасы подсудимый незаконно хранил у себя в квартире в кармане пиджака, пока их не обнаружила полиция.

Дедовичский районный суд вынес мужчине приговор об ограничении свободы сроком на 1 год.