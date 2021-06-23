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Боеприпасы в кармане пиджака довели жителя Дедовичского района до суда

24.06.2021 16:07|ПсковКомментариев: 0

Житель Дедовичского района, который незаконно хранил боеприпасы, попал в поле зрения районной прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

Суд установил, что обвиняемый в июне 2017 года незаконно приобрел у своего знакомого 34 патрона для спортивно-нарезного огнестрельного оружия. Эти боеприпасы подсудимый незаконно хранил у себя в квартире в кармане пиджака, пока их не обнаружила полиция. 

Дедовичский районный суд вынес мужчине приговор об ограничении свободы сроком на 1 год.

Теги: #уголовное дело #дедовичский район #боеприпасы
Источник: Псковская Лента Новостей
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