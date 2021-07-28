Происшествия

В Невеле мужчину подозревают в убийстве случайного встречного

Мужчину подозревают в убийстве случайного встречного в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области.

28 июля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц в Невеле тела 60-летнего мужчины с рубленой раной шеи и другими телесными повреждениями. По данному факту следственные органы ведомства возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, к преступлению причастен 22-летний мужчина, который в ночь на 28 июля поссорился со случайным встречным и зарубил его топором.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники территориального следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата управления. Подозреваемый в совершении преступления задержан в процессуальном порядке. В ходе первоначальных следственных действий обнаружили и изъяли орудие убийства. Установление обстоятельств совершенного преступления продолжается.