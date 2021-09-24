Происшествия

На пожаре в Себеже погибла молодая женщина

В Себеже на пожаре погибла молодая женщина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 25 сентября в 09.40.

На улице М. Горького в жилом доме размером 8х14 метров в комнате размером 3х4 метра огнем повреждена стена и потолочное перекрытие на площади 12 кв. метров. Женщина 1989 года рождения обнаружена погибшей. Причиной пожара предположительно стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшей.

25 сентября в Псковской области произошло еще несколько пожаров. В 12.05 в Острове, на ул. Освобождения горела хозяйственная постройка размером 3х5 метров и 3 кубометра дров. Причина – короткое замыкание электропроводки внутри постройки, предварительно. Спасены многоквартирный жилой дом, соседняя хозяйственная постройка.

В 14.25 поступило сообщение о пожаре по адресу: Великолукский район, Лычевская волость, д. Свинкино, ул. Радужная. Баня размером 5х3 метра выгорела изнутри по всей площади. Причина - предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасено: жилой дом, две хозяйственные постройки.