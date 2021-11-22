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ФСБ опубликовала видео задержания подростка, готовившего перестрелку в Казани

ФСБ опубликовало видео задержания подростка, готовившего перестрелку в Казани.

Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего россиянина, которого обвиняют в подготовке вооруженного нападения, сообщает РИА Новости. У него дома нашли пневматическую винтовку, а в истории поисковика - запросы о ее переделке в боевое оружие, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В настоящее время возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству нескольких человек. Подросток рассказал силовикам, что к совершению массового убийства его склонял в Telegram некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине.