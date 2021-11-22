Происшествия

Около полумиллиона рублей потеряла великолучанка, поверив интернет-мошенникам

Жительница Великих Лук лишилась около полумиллиона рублей, поверив мошенникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как установило следствие, женщина 1961 года рождения играла на онлайн-бирже. Ей предложили внести определенную сумму, чтобы «вывести» из игры около шести тысяч долларов. В итоге жертва мошенников не досчиталась более 470 тысяч рублей и обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, проводится расследование.

В управлении отметили, что жители области нередко становятся жертвами интернет-мошенников, которые прибегают к различным формам обмана. Причем большинство из потерпевших осведомлены о подобного рода случаях, но все равно поддаются на ухищрения.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность и предельную осмотрительность при общении с незнакомцами по телефону или онлайн, так как они могут столкнуться финансовыми потерями.