Более 12 тысяч пачек сигарет без акцизов изъяли псковские таможенники

Сотрудники оперативного подразделения Псковской таможни пресекли незаконный оборот немаркированных сигарет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СЗТУ.
В ходе проверочных мероприятий в магазинах розничной торговли было выявлено 12 326 пачек сигарет без специализированных акцизных марок.
Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Табачные изделия марок Mond, Oscar, Kiss, Фэст, Премьер, Kalipso, Minsk, Minsk Capital, Корона Стиль, NZ, Camel эксперты оценили более чем в 1 миллион рублей.
Продукцию изъяли и направили в региональное управление Роспотребнадзора для принятия решения по административному производству.