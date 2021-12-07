Происшествия

Российская пенсионерка попыталась совершить суицид перед зданием больницы

64-летняя пенсионерка в Уфе попыталась покончить с собой перед зданием больницы.

Спасти пожилую женщину удалось с помощью огнетушителя, которым воспользовался инженер по пожарной безопасности больницы. По его словам, она выкрикивала фразу «Не хочу жить». С ожогами второй степени пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, сообщает GTRK.TV со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Ранее в Самарской области пенсионер ворвался в отделение «Почты России» со словами «чтобы вы все сдохли», устроил пожар и покончил с собой. Россиянин пришел в почтовое отделение №1 за письмом. Забрав его, мужчина ушел и вернулся на почту с тремя бутылками горючей смеси, которые тут же поджег, пишет «Лента.ru».