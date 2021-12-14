Происшествия

Объявленных в федеральный розыск мужчин остановили на госгранице псковские пограничники

Находившихся в федеральном розыске мужчин задержали на автомобильном пункте пропуска «Убылинка» при въезде в Россию псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

На пограничном контроле выяснилось, что одного из мужчин на территории страны объявили в федеральный розыск за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», а второго – за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». Эти деяния относятся к категориям тяжких и особо тяжких, отметили в ведомстве.

После проведения всех необходимых процедур разыскиваемых передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.