Происшествия

Псковичу грозит 20 лет тюрьмы за распространение наркотиков

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за совершение 38 преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С ноября безработный пскович 1997 года рождения систематически получал для реализации крупные партии наркотиков. Сначала он фасовал их по месту жительства, а затем в расфасованном виде помещал в тайники на территории Пскова. Информацию о местонахождении этих тайников обвиняемый, используя Интернет, передавал организаторам нелегального интернет-магазина для последующей продажи наркотиков покупателям.

По результатам расследования фигуранту предъявили обвинение в совершении 38 преступлений, по статьям обвинения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. В ходе обысков у горожанина изъяли в общей сложности 106,31 грамма синтетического наркотика мефедрона, что составляет крупный размер.

В ближайшее время данное уголовное дело направят для рассмотрения в Псковский городской суд.