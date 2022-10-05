Происшествия

Мину времен Великой Отечественной войны нашли в Псковском районе

Минометную мину времен Великой Отечественной войны нашли в Псковском районе 8 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный объект находился в лесу вблизи деревни Соловьи. Его калибр составил 82 мм. На место обнаружения снаряда выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).