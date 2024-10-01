Общество

Пять часов веселья, банкетное меню и программа с ведущей: «Лёвенъ» приглашает на новогодние корпоративы

Пять часов веселья, банкетное меню от шеф-повара, авторская программа профессиональной ведущей - всё это ждёт гостей на новогодних корпоративах в ресторане «Лёвенъ».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ресторане, праздничные мероприятия уже пора бронировать. В декабре в «Лёвенъ» обещают порадовать гостей вкуснейшими блюдами, подготовят развлекательный блок на три часа и двухчасовую дискотеку.

«Зал для проведения общий (вмещает 50 человек) – это значит, что ваша организация будет совместно с другими отмечать Новый год. Арендовать дату и целый зал возможно на дополнительных условиях. Ведущая вечера — Юлия Пушкарь», - добавили в ресторане.

Сбор гостей - в 19:30, начало программы - в 20:00.

Цена билета на одну персону составит 4900 рублей.

Подробные условия и меню можно уточнить в ресторане.

Дополнительная информация и бронирование по телефону: 8 (953) 240-13-20.

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